Summen tilsvarer over 2,7 milliarder norske kroner. Det er en enorm sum for en enkelt giver, men ikke en veldig stor del av Musks enorme formue, som ifølge Forbes er på 344 milliarder dollar, tilsvarende 3.815 milliarder kroner. Det tilsvarer for øvrig over 19 prosent av det norske Oljefondet, som fredag er en hårsbredd unna 20.000 milliarder kroner.

Beløpet utgjør trolig heller ikke hele Musks bidrag til Trump – summen er for de siste månedene av valgkampen, skriver avisen. Mesteparten av pengene gikk til støttegrupper for Trump, som tar hånd om store pengesummer som kommer inn fra givere.

Hvor mye Musk faktisk ga for å få Trump valgt til president, er ikke kjent, og vil kanskje aldri bli det.

