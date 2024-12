Romania dropper presidentvalg etter russisk innblanding

Den rumenske domstolen har annullert presidentvalget etter påstander om russisk innblanding via sosiale medier, ifølge Financial Times.

– Hele valgprosessen for å velge Romanias neste president vil utføres på nytt, uttalte domstolen fredag.

Bakgrunnen for et nytt valg ligger i dokumenter offentliggjort av det rumenske nasjonale sikkerhetsrådet. Dokumentene hevder at Russland forsøkte å fremme den ytre høyrekandidaten Călin Georgescu gjennom TikTok, samt infiltrere valgsystemet.

Vant valget

Georgescu vant første runde av valget med 23 prosent av stemmene. Domstolens avgjørelse innebærer at hele den første runden av valget blir ugyldiggjort.

Liberale Elena Lasconi skulle møte Georgescu i andre runde av valget og kaller annulleringen «ulovlig og udemokratisk». Meningsmålinger har vist at Georgescu lå an til å vinne over Lasconi i den planlagte andre valgomgangen.

En ny dato for valget vil først bli satt etter at en ny regjeringskoalisjon er dannet.