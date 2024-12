Riksrettsavstemningen klarte ikke å nå terskelen på 200 stemmer som var nødvendig for å suspendere presidenten fra embetet, etter at regjeringspartiet boikottet avstemningen ved å forlate lokalet. Opposisjonen trengte bare åtte stemmer fra regjeringspartiets 108 representanter for å få gjennomslag.

Ifølge Bloomberg oppsto det en langvarig stillstand da opposisjonen ventet på at medlemmer av regjeringspartiet skulle ombestemme seg og stemme. Til tross for at noen gjorde det, ble det etter hvert klart at forslaget ikke ville bli vedtatt.

Før de avga sine stemmer, kalte opposisjonsmedlemmene opp hver enkelt representant fra People Power Party ved navn og ba dem komme tilbake for å stemme. Opposisjonsblokken har meldt at de snart vil forsøke en ny avstemning.

Les også Nekter å trekke seg Opposisjonen krever riksrett etter at Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol skapte kaos da han innførte unntakstilstand tirsdag. Selv har han ikke tenkt å gå av.

Militær unntakstilstand

Forsøket på å avsette presidenten kom etter at han overraskende nok valgte å erklære unntakstilstand for første gang siden landet ble et demokrati. Unntakstilstanden lar militære styrker kontrollere samfunnet, og blant annet kontrollere hva som publiseres i landets aviser og medier. Grunnen skal ha vært frykt for Nord-Koreanske krefter.

Kun seks timer senere opphørte unntakstilstanden, etter at parlamentet voterte for å blokkere handlingen.

Rett før Sør-Koreas folkevalgte skulle stemme over opposisjonens forslag, beklaget Yoon og forsikret om at han var veldig lei seg. Med bøyd hode forklarte presidenten at det var desperasjon som drev ham til å erklære unntakstilstanden.