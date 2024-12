Trump: Russland bør ut av Syria

Donald Trump, som snart begynner sin andre presidentperiode i USA, sier ifølge Bloomberg at en tilbaketrekning fra Syria, som er midt i en borgerkrig, kanskje er det beste for Russland.

Samtidig påpekte han at amerikanske tropper ikke bør bli involvert i kampene.

Borgerkrigen tiltar

I forrige uke angrep opprørere i Syria området Aleppo i en lynoffensiv som tok verden på sengen. Siden har opprørerne fortsatt å rykke sørover.

Les også Russland og Iran lover ubetinget støtte til Assad Presidentene i Russland og Iran har lovet ubetinget støtte til Syrias president Bashar al-Assad etter opprørsoffensiven i landets nordvest.

Opprørsstyrkene skal nå ha tatt kontroll over mesteparten av Deraa-regionen. Lørdag ettermiddag skal de også ha rykket inn i byen Homs i nord.

På Truth Social kommenterte Trump med store bokstaver at «DETTE ER IKKE VÅR KAMP.» Han skrev også at Russland ser ut til å være ute av stand til å stoppe opprørernes fremmarsj i Syria fordi de er opptatte med kampene i Ukraina.

«Men nå blir de, som kanskje Assad selv, tvunget ut, og det kan faktisk være det beste som kan skje med dem», skrev han videre.

Avhengig av Russland

Assad har holdt seg ved makten med støtte fra Russland og Iran, men Russland har ifølge Bloomberg ikke gjort noen nye utplasseringer av tropper i landet.

Russland grep inn i den syriske borgerkrigen i 2015, og kjempet sammen med milits støttet av Iran for å holde oppe regimet til deres felles allierte Assad.

Omtrent 900 amerikanske soldater er utplassert i Syria, hovedsakelig i østlige og nordøstlige deler av landet, som en del av et oppdrag for å forhindre en gjenoppblomstring av IS.