Dette er ingen milliardærdebatt, Jonas!

Dette er en meningsløs diskriminering som det er umulig å forsvare. Og når ble det en statlig oppgave å fylle opp lommene til utenlandsk storkapital? Vi lever i et skattemessig bakvendtland.

Les også Formuesskatten: – Kan bryte med menneskerettighetene Formuesskatt på arbeidende kapital kan være både grunnlovsstridig og et brudd på menneskerettigheter, mener jurister.

Vanligvis skattlegger staten det man vil ha mindre av, slik som sukker, tobakk, alkohol mv. Når regjeringen legger ekstra skatt på norskeid næringsliv (mens utenlandskeid og statseid næringsliv slipper), ja da betyr det at staten vil ha mindre av norskeid næringsliv. Og med en stadig økende andel utenlandskeid næringsliv, lykkes regjeringen i arbeidet sitt.

Tenk å være utenlandsk eier i Norge, ha så store fordeler og kunne slippe alle problemene som denne skatten skaper for den norske eieren. Ingen ville vel akseptert at det norske landslaget skulle starte alle kamper med ett mål bak? Det må være like spilleregler! Får vi fjernet formuesskatten, vil antallet bedrifter som blir solgt til utlandet garantert bli redusert. Utflyttede bedriftseiere vil flytte tilbake til Norge, og igjen skape og investere i Norge.

Les også Erklærer skattekrig: Full støtte fra Erna og Sylvi Lars Oscar Øvstegård har erklært krig mot formuesskatt på arbeidende kapital og vil saksøke staten. Nå reiser både Erna Solberg og Sylvi Listhaug til Ørsta for å besøke vestlendingen.

De små og mellomstore bedriftene utgjør 98 prosent av næringslivet. Og hør nå godt etter, Jonas: Det er denne gruppen som blir hardest rammet av formuesskatt på arbeidende kapital. Det er ikke milliardærene, som du trekker frem i alle sammenhenger. Ute i distriktene er kapitaltilgangen svakere, og bedriftene er i stor grad avhengig av egenkapital fra lokale eiere.

Avslutningsvis vil jeg si at for meg er det uforståelig at politikerne som nå styrer landet, ikke ser hvor ødeleggende formuesskatt på arbeidende kapital er. Og man må lukke både øyne og ører hvis man vil unngå å høre ropet fra et samlet norsk næringsliv akkurat nå. Det vi ber om, er like konkurranseforhold og at rammevilkårene for næringslivet skal være forutsigbare. Og det er ikke mye forlangt.

Dette er grunnen til at jeg ønsker å ta kampen mot formuesskatt på arbeidende kapital til rettssystemet. En slik urett må få konsekvenser. Det er på tide å forsvare de som tør å skape, og sette et tydelig punktum for statlig konfiskasjon og diskriminering. Nok er nok!

Og til dere som ikke er rammet av formuesskatt, men sier at dette er sutring fra næringslivet, så vil jeg låne Arnulf Øverlands ord:

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer deg selv!

Lars Oscar Øvstegård

Småbedriftseier