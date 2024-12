Alternativene til Støre er verre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er i hardt vær, med god grunn. Regjeringens håndtering av strømkrisen, med store regionale pris- og konkurranseforskjeller, og mangel på utnyttelse av markedsmakt mot EU når det gjelder variabel kapasitetsutnyttelse av utenlandskablene, er ett eksempel.

Ekspansiv finanspolitikk, les svulmende offentlig byråkrati, som har tvunget Norges Bank til å holde en høyere rente over lengre tid, har tæret på befolkningens tålmodighet. Rasering av landskapsprofiler med vindturbiner, nedbygging av Troms og Finnmark som konsekvens av elektrifiseringsløsningen av Melkøya, er bare noen eksempler på mindre innsiktsfulle vedtak.

En med tidligere kommunistbakgrunn, med noen kurs i litteratur og sosiologi, hvis eneste petroleumserfaring var å tanke opp bilen, ble olje- og energiminister

Når så et unødvendig forvaltningsnivå, fylkeskommunen, legger ned skoler i stedet for seg selv, har det rett og slett rent over for mange.

Derfor har det murret. Kravet – dog mest anonymt – om partiformannen og regjeringssjefens avgang, har vokst seg sterkere.

Etter sigende har noen tidligere statsråder i Støres regjering vært sentrale i denne prosessen. En av disse måtte gå på grunn av eksamensjuks, En annen visste ikke at man ikke kunne innsette venner og bekjente i sentrale offentlige verv og posisjoner. En med tidligere kommunistbakgrunn, med noen kurs i litteratur og sosiologi, hvis eneste petroleumserfaring var å tanke opp bilen, ble olje- og energiminister. Kjønn og geografi har vært de primære kvalifikasjonskriteriene.

Universitetet i Oslo foretok i 2023 en rangering av utdanningsnivået til regjeringer i 126 land. Studien baserte seg på data til utdanningsbakgrunnen til 40.000 statsråder i 126 land for perioden 1966–2021. Norge kom helt på bunnen.

Internasjonalt har vi en fullskalakrig i Europa. Vi har et Russland og et Kina som utøver hybridkrig, og som sannsynligvis også bedriver direkte sabotasje av infrastruktur i form av ødeleggelse av rørledninger og kommunikasjonskabler. Borgerkrigen i Syria, der president Assad fikk støtte av Russland og Iran, fremkom ut av intet. Et Israel som streber etter «lebensraum». Et kuppforsøk i Sør-Korea. En kommende president i USA som slipper unna med statskupp, tyveri av statshemmeligheter, regnskapsmanipulasjon og har en psyke som mange plasserer i diagnosemanualer, vil i tillegg innføre tollmurer av uante dimensjoner. Dette er bare noen eksempler på utfordringene vi står overfor.

Kronprinsessen og nestlederen i Ap, som trekkes frem som redningskvinne og statsministerkandidat for Norge, i en verden som mildt sagt kan komme til å klamre seg fast til kanten av stupet i 2025, er Tonje Brenna.

Ballasten hennes er videregående skole med karakteren 2 i praktisk matematikk. Hun har ingen relevant sivil arbeidserfaring. Eneste tidligere bragd er overlevelse av Utøya. Som et tilleggsmoment, antallet stempler i passet hennes er nært null.

Man kan si mye om Jonas Gahr Støre, men han har internasjonale relasjoner, han har kunnskap, behersker språk og har måttet byttet ut passdokumenter etter utallige runder rundt på kloden. Vi kan ikke tillate oss å installere et kokkemesterskap i regjeringskontorene nå.

Gunnar Myhr

Ph. D.

(Synspunktene i dette innlegget er Myhrs private.)