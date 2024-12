LO bryter med NHO etter tillitsbrudd

– Vi har opplevd en uredelig prosess både under selve forhandlingene og i etterkant. Det er et grovt brudd på tilliten og LO bryter derfor midlertidig samarbeidet med arbeidsgiverne, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Forhandlingene om en ny avtale brøt sammen 4. desember, på grunn av NHO og de andre arbeidsgivernes krav om å ikke frede sykelønnsordningen, heter det.

I tillegg til det, mener LO at arbeidsgivernes oppførsel under forhandlingene er et grovt tillitsbrudd.

Lekkasjer og ekskludering

– Oppførselen under forhandlingene, lekkasjer fra innsiden av forhandlingsrommet, forsøk på å ekskludere LO fra prosessene i slutten av forhandlingene og at NHO-sjefen etter forhandlingene gikk ut og avlyste partssamarbeidet i pressen, uten forutgående prosess. Det et brudd på alle samarbeidstradisjoner. Det opplever vi som ekstremt uredelig, det er et grovt tillitsbrudd, sier LO-lederen.

Nå varsler LO at de ikke ønsker å gjennomføre bilaterale samarbeid med noen av arbeidsgiverorganisasjonene.



«I spillet som nå følger blir vi beskyldt for å være ultimative, steile og lite løsningsorienterte. Det er ikke sant: LO har strukket seg langt og har foreslått både strukturelle og konkrete tiltak. LO er villige til å diskutere og utrede alt, også sykelønnsordningen, under forutsetning av at den er fredet i avtaleperioden på fire år», skriver LO.

– Det er viktig for LO å få ned det høye sykefraværet, men for LO er det viktig at arbeidsfolk vet at de kan være trygge også når de er syke! Og det står vi støtt i, sier LO-lederen.

NHO kaller utviklingen overraskende.

OVERRASKET: NHO-leder Ole Erik Almlid i vandrehallen. Foto: Iván Kverme

– NHO står klar til å gjenoppta samarbeidet når LO ønsker. Vi har en lang tradisjon med å samarbeide, også når det er saker vi er uenige om, sier NHO-leder Ole Erik Almlid i en pressemelding.

Alvorlige konsekvenser

Høyres nestleder, Henrik Asheim, er redd dette kan få alvorlige konsekvenser, og benytter anledningen til å rette kritikk mot arbeidsminister Tonje Brenna (Ap).

BEKYMRET: – Begynner å ligne et topartssamarbeid mellom regjeringen og LO alene, sier Høyres nestleder. Foto: NTB

– Etter drøyt ett år som arbeidsminister har Tonje Brenna klart å legge trepartssamarbeidet i grus. Det rykker ved hele den norske modellen som har gitt oss bedre arbeidsvilkår for ansatte og større konkurransefortrinn mot utenlandske bedrifter.

– Høyre har gjentatte ganger, i likhet med andre fagforeninger som YS og Akademikerne, uttrykt bekymring for at trepartssamarbeidet under denne regjeringen begynner å ligne et topartssamarbeid mellom regjeringen og LO alene. Nå ser vi dessverre at de bekymringene var reelle.

Høyre understreker at partene alle har et selvstendig ansvar for å snakke sammen, men mener og at regjeringen spesielt må ta ansvar.

– Vi håper partene igjen finner sammen rundt bordet. Det er avgjørende både for arbeidstakere og arbeidsgivere i landet.