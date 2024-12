Nytt forsøk for å sikre flertall for Oslo-budsjettet

Høyre og Venstre ga mandag ettermiddag Fremskrittspartiet et nytt tilbud, opplyser Frps gruppeleder Magnus Birkelund til NRK og Avisa Oslo.

Forslaget skal nå drøftes med bystyregruppen.

– Frp ønsker å stanse den gigantiske sløsingen med karbonfangst på Klemetsrud, ruste opp eldreomsorgen, komme med tiltak mot ungdomskriminalitet, gjøre det enklere med bil i byen og kutte eiendomsskatten, sier han.

Budsjettet skal etter planen vedtas av bystyret på onsdag. Dersom partiene ikke blir enige, ligger det an til at budsjettet blitt vedtatt post for post med vekslende flertall.