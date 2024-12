Faktaløst fra Hegnar om formuesskatt

Mandag morgen rykket ansvarlig redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen ut mot Manifest Analyse. Hegnar viser til et nyhetsbrev skrevet av undertegnede, hvor jeg skriver at formuesskatten ikke har en negativ effekt på sysselsettingen, men tvert i mot kan virke stimulerende. Hegnar avfeier denne påstanden som «idiotisk» og «latterlig», og som en «rar teori».

Hegnar har fått med seg at jeg viser til Frisch-senterets rapport om formuesskatten fra 2020. Samtidig kan han umulig ha lest rapporten spesielt nøye. I så fall ville han visst at rapporten ikke framsetter en teori, men tvert i mot er basert på registerdata om alle norske lønnsmottakere, enkeltpersonsforetak og aksjeselskaper i perioden mellom 2005 og 2017.

Les også Magisk trylling om formuesskatt blir likevel ikke riktig Frischsenterets konklusjon er åpenbart tullball. Likevel er den grunnlaget for at de som leder Norge i dag påstår at formuesskatt er positivt for bedriftene, skriver Per Christian Goller i Aprila Bank.

Basert på denne analysen finner forfatterne «ingen empirisk støtte for påstanden om at en moderat formuesskatt har en negativ påvirkning på investeringer og sysselsetting». Et interessant faktum om Frisch-rapporten er at denne ble bestilt av Erna Solbergs egen regjering, som ønsket seg «en mer faglig fundert debatt om formuesskatten». Da rapporten ikke viste seg å støtte Høyres politiske program, ble målet om en faglig debatt mindre viktig. Høyre vil fremdeles fjerne formuesskatten på «arbeidende kapital», og fortsetter å framsette påstanden om at skatten hindrer verdiskaping, til tross for at en stor internasjonal forskningslitteratur viser det motsatte.

Høyresidens kritikk av formueskatten mangler rot i virkeligheten

Tidligere denne måneden så vi nok en gang hvordan høyresiden sliter med å begrunne sin motstand mot formuesskatten. NHO la fram en rapport av Menon Economics som viste at formuesskatten kunne ha svært ødeleggende effekter på norsk næringsliv. Denne rapporten var imidlertid ikke basert på faktiske data, men på hypotetiske regneeksempler som var så virkelighetsfjerne at selv kommentator Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv uttrykte sjokk over «hvor langt NHO og organisasjonens innleide konsulenter er villig til å gå for å manipulere offentligheten».

Les også – Skattene er høye – en kjempeøkning NHH-forsker Ole-Andreas Elvik Næss slakter NHOs skatteutspill. – Amatørmessig, sier han. – Men skattesatsene i Norge er høye, og det har vært en kjempeøkning. Ingen tvil om det.

Dersom formuesskatt har så katastrofale økonomiske konsekvenser som Hegnar og resten av høyresiden skal ha det til, burde dette være en smal sak å dokumentere. Hegnars kritikk av Manifest Analyse inneholder mange vittige fornærmelser, men ingen henvisninger til forskning eller fakta. Påstanden min om at høyresidens kritikk av formueskatten mangler rot i virkeligheten står seg derfor ennå.

Én ting har Hegnar likevel rett i. Det er et problem at så mange av landets rikeste har valgt å flytte ut av landet de siste fire årene. Her er det nødvendig med politiske grep for at de verdiene som er skapt i Norge, og som norske arbeidere har arbeidet hardt med å produsere, kommer samfunnet som helhet til gode. Ikke minst trenger vi kunnskap om hvilken skattepolitikk som er mulig og formålstjenlig – også når denne kunnskapen ikke støtter høyresidens politiske agenda.