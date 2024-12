Den systematiske overbeskatningen av firmabiler må stoppe

Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun

Christina Bu. Foto: Erik M. Sundt

Etter Skatteloven skal firmabil fordelsbeskattes. Prinsippet er at du skal skatte for den reelle økonomiske fordelen firmabilen gir deg, altså det bilen ville kostet deg om den var din egen. Det er bare den private bruken av firmabilen du skal fordelskattes for.

Firmabilbruker Emil Lysø kjører for Coca-Cola, og bruker bilen også privat. For dette har han skattet for nesten 134.000 kroner i 2023 for i underkant av 15.000 privat kjørte kilometer i firmabilen Skoda Enyaq. Lysø klagde, la til grunn faktiske kostnader og fikk medhold hos Skatteetaten. Fordelen hans ble redusert med over 60.000 kroner, og vips skylder staten Lysø 26.000 kroner som han har betalt for mye i skatt i fjor. Det er godt over 2000 kroner i måneden i overbeskatning.

Det er all grunn til å tro at svært mange av landets over 75.000 firmabilbrukere er i samme situasjon.

Ekstra uheldig slår det ut for firmabilbrukere med elbil, fordi elbiler har lavere driftskostnader. Etter at verdsettelsesrabatten på 20 prosent for elektriske firmabiler ble fjernet 1. januar 2023, har overbeskatningen for elektriske firmabiler blitt formidabel. For mange modeller er den på over 100 prosent.

Etter at Elbilforeningen og NBF har skrevet om dette og media har fortalt om Emil Lysø, som fikk medhold i klagen, har de gått ut og sagt at sjablongen ligger fast. Det er ikke så rart. Skatteetaten har neppe lyst til å behandle et stort antall klager, og mener antagelig at det er et politisk ansvar å rette opp skjevheter i skattesystemet.

For av forenklingshensyn er firmabilskatten underlagt en sjablong for verdsettelse med standardiserte satser. Med en sjablong vil det være slik at satsene slår ut bedre for noen enn for andre, og sjablongregler tillater en viss grad av skjønnsmessige vurderinger og skjønnsmargin.

Få vil gå i fakkeltog for folk med firmabil

Men skjønnsutøvelsen må være saklig og bygge på forsvarlige prinsipper. Det er ikke dagens sjablong for firmabilbeskatning i nærheten av.

Vi er helt enige i at hovedansvaret for å rydde opp ligger hos politikerne. Men vi aksepterer likevel ikke at forvaltningen fraskriver seg alt ansvar.