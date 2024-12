Den britisk-amerikanske økonomen Simon Johnson har vært i Stockholm for å motta Nobelprisen i økonomi for 2024. I et intervju med SVT har han uttalt seg om USAs påtroppende president Donald Trump og truslene om økte tollsatser.

– I verste fall får vi en handelskrig. Vi kan få en nedadgående spiral som minner om det som skjedde på 1930-tallet. Det kan bli en form for selvskading som er vanskelig å unngå, sier han.

– Svekker kjøpekraft

Senest i slutten av november oppfordret Trump til 25 prosent toll på produkter fra Mexico og Canada , i tillegg til en ekstratoll som vil løfte tollen på kinesiske varer opp mot 60 prosent. Tidligere i desember truet han også de øvrige såkalte BRICS-landene (Brasil, Russland, India og Sør-Afrika, utenom Kina) med 100 prosent toll om de undergraver dollaren.

– Varer produsert i land som Kina kjøpes ofte av lavinntektsmottakere. Disse forbrukerne vil få økte kostnader og kjøpekraften deres vil svekkes 10-15 prosent. Det vil ikke bli populært, fortsetter Johnson.

– Straffer seg på sikt

På den svenske statskanalens spørsmål om høyere tollsatser ikke beskytter innenlandsk produksjon og redder nettopp lavinntektsmottakeres arbeidsplasser fra å bli flyttet til eksempelvis Kina, svarer Johnson at en mulig gevinst blir kortsiktig.

NOBELPRISVINNER: Simon Johnson holdt sitt foredrag i Stockholm søndag. Foto: NTB

På lang sikt vil tiltaket ifølge økonomen straffe seg fordi «vernede bedrifter» blir mindre konkurransedyktige.

– Det er bedre å satse på vitenskap og teknologisk utvikling slik at man kan bevege seg oppover i verdikjeden, skape nye ting som kan kommersialiseres og produseres i USA. Gå videre, i stedet for å kjempe for å holde på status quo, sier han videre til SVT.

Trio mottar Nobelpris

Det var 14. oktober det ble kjent at Johnson får årets Nobelpris i økonomi sammen med tyrkisk-amerikanske Daron Acemoglu og britiske James A. Robinson. Johnson og Acemoglu jobber ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA, Robinson ved Chicago-universitetet.

Ifølge Kungliga Vetenskapsakademiens begrunnelse har trioen vist betydningen av samfunnsinstitusjoner for et lands velstand.