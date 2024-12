Polens statsminister: – Mulig med fredssamtaler for Ukraina i vinter

Polen har vært en av Ukrainas mest iherdige støttespillere siden den russiske invasjonen i 2022.

Ifølge Tusk kommer landet til å være sterkt involvert i eventuelle samtaler når landet tar over formannskapet i EU 1. januar.

– Jeg vil ha en rekke samtaler først og fremst om situasjonen ved vår østlige grense, sa han på et regjeringsmøte tirsdag.

Macron til Polen

Han sa også at Frankrikes president Emmanuel Macron kommer til Warszawa torsdag for å gi en oppdatering om samtalene han hadde med USAs påtroppende president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Paris i helgen.

Han sa også at han er i konstant kontakt med allierte land i Skandinavia og Baltikum.

– Jeg ønsker virkelig at Polen blir det landet som ikke bare er til stede, men som kommer til å sette tonen for disse avgjørelsene som skal gi oss sikkerhet og sikre polske interesser, sier han.

Trump vil ha våpenhvile

Søndag hevdet Trump at Zelenskyj ønsker en avtale for å få slutt på krigen med Russland.

– Zelenskyj og Ukraina ønsker å inngå en avtale og få en slutt på denne galskapen, skrev Trump på sin egen Truth Social-plattform.

– Det bør straks inngås en våpenhvile, og forhandlinger må innledes. Altfor mange liv går helt meningsløst tapt, altfor mange familier blir ødelagt. Dersom dette fortsetter, kan det utvikle seg til å bli noe langt større og verre, skriver Trump.

– Trengs mer en underskrift

Zelenskyj understreket at krigen i Ukraina ikke kan avsluttes kun med noen underskrifter på et papirark, men at det også kreves garantier for at en avtale ikke brytes.

– Vi ønsker alle sammen fred. Men det er svært viktig for oss at freden blir rettferdig for oss alle, og at Russlands president Vladimir Putin og eventuelt andre aggressorer aldri mer får komme tilbake, skrev han på sin egen nettside søndag.

(NTB)