LO dropper NHOs årskonferanse

– Slik situasjonen er nå, vil ingen fra LO delta, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Aftenposten.

Mandag varslet LO at de bryter samarbeidet med arbeidsgiverorganisasjonene midlertidig, i forbindelse med at forhandlingene om en ny IA-avtale brøt sammen 4. desember.

Selv om LO-ledelsen alltid er invitert på NHOs årskonferanse og festmiddag like etter nyttår, ligger det altså an til at de holder seg hjemme for øyeblikket. Det samme gjelder LOs samarbeidskonferanse med Virke 25. januar.

LO understreker samtidig at samarbeidet på de enkelte arbeidsplassene fortsetter som før, og at LO fortsatt opprettholder styreforpliktelser i blant annet Fellesordningen for AFP.

(NTB)