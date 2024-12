Regjeringspartiene og SV enige om kompensasjonsordning for oljepionerene

– Det er fortsatt helt i det blå når oljepionerene vil få den etterlengtede kompensasjonen. Flere av dem lever på lånt tid, og det haster dermed svært mye å få på plass ordningen. Det rødgrønne flertallet på Stortinget skaper ny usikkerhet, noe oljepionerene virkelig ikke trenger og fortjener.

Avgjøres neste uke

Forslaget fra Frp skal stemmes over i Stortinget tirsdag 17. desember.

I likhet med Frp har også Rødt kjempet for at en kompensasjonsordning skal komme på plass.

– Nå haster det å få dette satt ut i live, slik at ikke flere oljearbeidere dør før kompensasjonene blir utbetalt. Dette vedtaket er allerede på overtid, så her har regjeringen bare å få opp farten så fort det lar seg gjøre, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R).

Tør ikke juble ennå

Blant dem som er glade for at oljepionerene endelig kan få kompensasjon, er Kreftforeningen. Men generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross tør ikke slippe jubelen løs før vi vet at ordningen er på plass innen sommeren 2025.

– Dette er alvorlig syke mennesker som lever på lånt tid. Det er snart to år siden det ble anbefalt å gi dem erstatning for ødelagt helse, og bare i løpet av de årene er vi gjort kjent med at over 35 pionerer har gått bort, skriver Stenstadvold Ross i en epost til NTB.

Hun fortsetter:

– Vi forventer at politikerne kommer med et tydelig vedtak neste uke som sørger for at de som bygde opp velstanden i landet vårt, lever når erstatningen blir utbetalt.

(NTB)