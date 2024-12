Frp vil ikke si noe om mistillitsforslaget i Oslo

– Vi har brukt tid på å sette oss inn i saken med mistillitsforslaget og kommer til å gi beskjed senere i dag om hva vi vil gjøre, sier Frps gruppeleder Magnus Birkelund på Politisk kvarter i NRK onsdag morgen.

– Det er mest ryddig å gi beskjed til dem det gjelder først, sier Birkelund.

Det er de rødgrønne partiene Ap, SV, Rødt og MDG som har stilt mistillitsforslaget. Den største årsaken er at kulturbyråd Anita Leirvik North (H) har foreslått store kutt i tilskuddet til kriserammede Oslo Nye Teater. Teateret har vært i en krevende situasjon lenge, men samtidig er Oslo kommune også i en vanskelig situasjon og kutter bredt.

Antydet kabinettsspørsmål

Oslo-byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) har uttalt at han har full tillit til sin kulturbyråd.

– Det fremstår som mistillitsforslaget skyldes en uenighet om tilskuddsnivået til Oslo Nye Teater. Det er en del av budsjettforslaget som er fremmet av hele byrådet, sa han i forrige måned, et utsagn som kan tolkes som et kabinettsspørsmål, altså en trussel om at hele byrådet dermed går av.

Fremskrittspartiets bystyregruppe avviste mandag kveld det siste tilbudet om budsjettavtale fra byrådspartiene Høyre og Venstre. Det skjedde etter at det ble brudd i forhandlingene i forrige uke. Karbonfangstanlegget på Klemetsrud har vært en sentral del av Frps innsigelser.

Klemetsrud-uenigheter

Fungerende gruppeleder i Oslo Høyre Mehmet Kaan Inan påpeker at det er satt av null kroner til Klemetsrud i budsjettforslaget som ligger på bordet.

– Det er slik at CCS ikke er omfattet av det budsjettet som vi forhandler om og skal vedta i dag. Så er det slik at uavhengig av hvilket flertall som budsjettet ender opp med, så kommer CCS-anlegget på Klemetsrud til å gjennomføres uansett, sier han.

På spørsmål om han tror byrådet overlever dagen, svarer han:

– Velgerne stemte på et borgerlig flertall i 2023, og det er det vi jobber ut ifra. Vi skal jo inn i et ganske krevende møte i dag, så vi får se åssen det går sin gang