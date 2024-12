100 prosent av utbyttet til skattebetaling?

Ap, Sp og SV viser sitt sanne ansikt i skattepolitikken når de er såre fornøyd med å ha sørget for at en bedriftseier ikke skal betale mer enn 100 prosent av det han tar ut av utbytte fra bedriften som betaling av skatt.

NHO mener det var helt unødvendig å stramme inn exit-skatten ytterligere, når muligheten for å slippe exit-skatt etter fem år for lengst er lukket. Endringene regjeringen foreslo og som nå blir vedtatt er oppsiktsvekkende, fordi flere sentrale prinsipper i skattesystemet settes til side.

Noen har ment at arveskatt er et alternativ til formuesskatt, men her sier regjeringen ja takk til begge deler

Det viktigste er realisasjonsprinsippet. Det er når man har en ubetinget rett til inntekten eller formuen skatten skal betales, i praksis når aksjen selges. Så lenge man eier en aksje kan den stige eller synke i verdi, i verste fall til null. Etter dagens regler er de som flytter ut for en periode og de som bor i Norge likestilt. Slik er det ikke lenger.

Innkreving av exit-skatt før 12-årsfristen når man tar utbytte var et forslag regjeringen sendte til Stortinget uten forutgående høring. Budsjettpartnerne innser nå at det er urimelig hvis norsk og utenlandsk skattebetaling i sum blir over 100 prosent av det man tar i utbytte. Det er bra. Signaleffekten er likevel at regjeringspartiene og SV synes det er helt greit om 100 prosent av inntekten en eier tar ut i utbytte i løpet av et år skal betales i skatt og avdrag på skatt. Selv om det ikke vil treffe veldig mange, er signalet rett og slett provoserende.

Det er også i praksis innført arveskatt på aksjer for arvinger som er bosatt i utlandet. Arver man aksjer fra arvelater i Norge, må det betales exit-skatt, og en enda høyere exit-skatt fordi man får lavere bunnfradrag. Noen har ment at arveskatt er et alternativ til formuesskatt, men her sier regjeringen ja takk til begge deler. Forslaget er heller aldri sendt på høring av regjeringen.

Norge er en del av en internasjonal økonomi. Regler som for enkelte eiere gjør det nærmest uaktuelt å flytte inn eller ut av landet, gjør Norge mindre attraktivt som et land å starte, utvikle og drive næring i.

Anniken Hauglie

Viseadm. direktør i NHO