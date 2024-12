Vet kulturministeren hva odds er?

Lars Dybwad. Foto: Pengespillerforeningen

Nylig ble det på Stortinget sendt inn et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) om hvordan regjeringen skal sørge for at befolkningen får tilgang til lovlig og viktig informasjon på nettsider som tilbyr pengespill.

Bakgrunnen er den vedtatte DNS-blokkeringen av internasjonale spillselskaper fra 2025, der all informasjon fra disse nettsidene vil bli sensurert av den norske stat. Skuffende nok viser svaret fra Jaffery at hun ikke har noe som helst problem med sensur og innskrenkning av informasjonsfriheten.

Men først: Hva er odds?

Odds er et uttrykk for folkets, eller markedets om du vil, vurdering av hvor stor sannsynlighet det er for at noe skal skje. Mens en aksjekurs er en verdifastsettelse, som inneholder en enorm mengde informasjon og meninger fra fortid, nåtid og fremtid, gir en odds uttrykk for sannsynlighet for at noe vil inntreffe, også basert på en enorm mengde informasjon.

I sin iver etter å støtte opp om det norske pengespillmonopolet, som vi snart er alene om i Europa, har staten vedtatt å blokkere utenlandske pengespillsider

Mens politiske journalister famlet med analyser om hva som kom til å skje i det amerikanske presidentvalget i høst, viste oddsmarkedet de siste ukene at Donald Trump med stor sannsynlighet kom til å vinne. Odds er en langt mer pålitelig fremtidsanalytiker enn eksperter i alt fra Eurovision til politikk til sport. Derfor er denne informasjonen viktig og verdifull.

I sin iver etter å støtte opp om det norske pengespillmonopolet, som vi snart er alene om i Europa, har staten vedtatt å blokkere utenlandske pengespillsider. Dette påvirker ikke bare de mange norske kundene av disse, som bruker dem fullt lovlig. Det forsvinner også en mengde informasjon, som statistikker, live-overføringer av sport og ikke minst odds. I stedet for å kunne se når og hvor den engelske Premier League-runden spilles og hvem som er favoritter, blir man møtt av en advarsel fra staten Norge.

Dette er selvsagt intet annet enn sensur.

Da Jaffery nylig ble forelagt bekymringer om denne form for informasjonsblokkering, viste hun først og fremst at hun ikke vet hva odds er. Hun sidestiller odds med oddstips og markedsføring, og mener følgelig at alt innhold på internasjonale pengespillsider er kommersielt og ulovlig.

Deretter skriver hun: «Friheten til å motta informasjon er en helt sentral del av den grunnlovfestede ytringsfriheten, og essensielt i et demokratisk samfunn.» Godt oppsummert, og man forventer jo av en kulturminister at hun er motstander av sensur og opptatt av informasjonsfrihet.

Dessverre strekker ikke denne informasjonsfriheten seg så langt, og Jafferys oppfatning om friheten til å motta informasjon gjelder åpenbart bare i teorien, eventuelt om informasjon hun selv liker. Med vedtaket om blokkering av internasjonale spillselskaper tar Norge et langt steg ut i sensurens motbydelige verden, en verden der vi med noen få uhederlige unntak står ganske alene.

Lars Dybwad

Generalsekretær i Pengespillerforeningen