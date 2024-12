Exitskatten er ingen gründerskatt

Det andre hovedgrepet er å begrense utflyttingsskatten til å omfatte skatt på verdiendringer som har oppstått mens eieren har vært bosatt i Norge. Dette innebærer at Norge ikke lenger skal beregne utflyttingsskatt på gevinster som er opparbeidet før innflytting til Norge. Gevinster og tap etter utflytting skal ikke påvirke utflyttingsskatten. Det innebærer at Norge ikke lenger gir fra seg beskatningsretten til verdistigning som er opparbeidet mens skattyter var bosatt her.

Utflyttingsskatten likebehandler alle som flytter ut med over 3 millioner i gevinst. Dette er altså ingen gründerskatt. Eiere i oppstartsselskaper må betale skatt på lik linje med alle andre som flytter ut av Norge med store latente gevinster.

Med endringene er reglene blitt mer effektive, samtidig som de ivaretar hensynet til skattyters likviditet og mobilitet på en god måte.

Finansavisen har gitt stemme og spalteplass til flere som kritiserer at 70 prosent av utbytteutdeling skal brukes til å nedbetale fastsatt utflyttingsskatt på de aksjene man tar med seg ut av landet. Det overordnede hensynet fra regjeringens side er å sikre at utflyttere betaler sin skatt av de verdiene de har opparbeidet i Norge, som alle vi andre gjør. Utgangspunktet er at skatten skal betales umiddelbart. Men det er gitt mulighet for å utsette betalingen, blant annet av hensyn til likviditeten. Når man får utbytte, forbedres likviditeten. Vi mener da at det er rimelig at utflyttere nedbetaler gjelden de har, før midlene går til privat forbruk.

I noen få tilfeller kan et avdrag på 70 prosent bety at utflytter risikerer å bruke 100 prosent av utbyttet på henholdsvis nedbetaling av gjeld og skatt på utdelingen. Men det er kun i de tilfellene utbytteskattesatsen i tilflyttingslandet er på 30 prosent eller mer. Gjennomsnittlig utbytteskattesats i OECD er omtrent 25 prosent, og de aller fleste utflytterne med aksjegevinster over bunnfradraget velger å flytte til land med langt lavere effektive skattesatser. At summen av skatt på utbytte og avdrag utgjør 100 pst. av utbyttet, vil derfor kun være aktuelt for et fåtall av utflytterne. Gjennom budsjettforliket som nylig ble behandlet i Stortinget vil avdraget på utflyttingsskattekravet nedjusteres slik at skattyter aldri betaler mer enn 100 pst. av det utdelte beløpet.

At verdier som opparbeides mens man bor i Norge, faktisk blir skattlagt her og at skatten blir betalt her, er rettferdig. Det er også en forutsetning for tilliten til skattesystemet og for fellesskapet. Skattepengene våre brukes til å betale for lærere, sykepleiere, pensjoner og til å trygge landet. Da er det viktig at alle bidrar, enten de er rørleggere, snekkere eller bedriftseiere med store formuer.

Erlend Grimstad (Sp)

Statssekretær