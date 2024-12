Oppslutningen om kongehuset stuper

Dette var Trygve Hegnars leder 16. desember 2024.

Negative nyheter fra og om kongehuset og kongefamilien vil ingen enda ta. Bare den siste uken fikk vi høre at kronprinsessesønnen Marius Borg Høiby igjen har brutt et besøksforbud, at en kvinne som angivelig var voldtatt av Borg Høiby, ikke lenger mener hun er voldtatt, og derfor ber om at besøksforbudet oppheves. På toppen kommer påstandene om at prinsesse Märtha Louise har utgiftsført kostnadene til sitt storslagne bryllup med Durek Verrett i sitt private enmannsforetak.

Det er blitt så mye negativt at det norske folks holdning til kongehuset, kongefamilien og monarkiet stuper. Trolig har ingen skadet de kongelige mer enn Marius Borg Høiby.

Les også Bryllupet fakturert på firmaet: – Håper inderlig at Märtha Louise ikke har gjort det Flere reagerer på at Märtha Louise og Durek Verrett har fått bryllupsregninger på firmaet. Grepet kan være ulovlig hvis det stemmer, ifølge skatteekspert.

Tallene som kommer, er skrekkelige og alarmerende, og de må ses på med varsomhet, for de intervjuede vet ofte (tror vi) ikke helt hva de svarer på.

En måling viser at oppslutningen om kongehuset har falt fra 81 prosent i 2018 til 61 prosent nylig. Det er et brutalt fall og gir en indikasjon på hvilken vei det går.

En annen måling viser at én av tre er blitt mer negative til monarkiet det siste året. Og 45 prosent er blitt mer negative til kongehuset i perioden.

Det går trolig i surr for de som måler og de som intervjues. Kongehuset består av kongeparet og kronprinsparet, mens kongefamilien omfatter Märtha Louise også. Og i det utvidede familieperspektiv må vi ta med Marius Borg Høiby og Derek Verrett.

Blir man spurt om sin holdning til monarkiet, er det naturlig at endringene nedover ikke blir så dramatiske, fordi respondentene ikke vet hva alternativet er. Republikk, eller hva?

Skal da Jens Stoltenberg eller Jonas Gahr Støre bli president? Willoch ville vært god.

En endring av vår styreform er også en lang vei å gå. Oppslutningen om monarkiet er fallende, men ikke dramatisk. En debatt i det offentlige rom er det knapt noen som orker.

Når tallene er stygge for monarkiet (én av tre mer negative), skyldes det trolig at de spurte har tenkt på kongefamilien eller kongehuset. I en måling sier nesten halvparten at de er mer negative til kongehuset.

Altså: Best ut, enn så lenge, monarkiet, deretter kongehuset og så kongefamilien.

Det viktige er at det bærer nedover når det gjelder oppslutningen, og det er tydelig.

Samtidig som praktisk talt alle mener kongen og dronningen gjør en stor innsats (jobb) for Norge.

At kronprins Haakon Magnus skal overta etter kong Harald er alle enige om, ser det ut som, men det skjer mens oppslutningen om de kongelige, uansett hvordan man måler, er dalende.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon Magnus fikk endelig Marius Borg Høiby til rehabilitering i London. Spøkelset Borg Høiby vil imidlertid kaste skygger i det offentlige rom i flere år fremover.

Vi vil nærme oss det punktet hvor halvparten er mer negative enn før.