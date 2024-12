Norge gir milliarder til det ukrainske sjøforsvaret

Norge vil bidra med 2,7 milliarder kroner for å styrke det ukrainske sjøforsvaret, fremgår det av en melding fra Statsministerens kontor. Statsminister Jonas Gahr Støre annonserte den nye donasjonen fra det norske Nansen-programmet da han var på Haakonsvern sammen med Storbritannias statsminister Keir Starmer mandag.

Norge og Storbritannia leder den maritime kapabilitetskoalisjonen for Ukraina, som ble lansert i desember for et år siden.

– Ukraina har behov for mer støtte til å svekke de russiske maritime styrkene i Svartehavet fremover. Det er nødvendig for å beskytte den ukrainske befolkningen og infrastrukturen mot angrep fra den russiske svartehavsflåten. Det er også viktig for å beskytte eksport av korn og andre varer sjøveien, som gir viktige inntekter til Ukraina, sier Støre i en melding.

Øker støtten

Regjeringen har tidligere satt av 100 millioner kroner for maritim trening i 2025. Nå har regjeringen besluttet en ny pakke på 2,6 milliarder kroner til ulike maritime kapasiteter. Støtten inkluderer både donasjoner fra Forsvaret og materiell som blir donert etter anskaffelser fra industrien. En del av midlene vil gå til systemer som kan brukes til minerydding.

– Miner er en vesentlig utfordring for trygg skipstrafikk og ferdsel i Svartehavet, og mineryddingstiltakene er krevende. Systemene vi bidrar med gjør ukrainske styrker bedre i stand til å oppdage og uskadeliggjøre miner langs deres egen kystlinje, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Midlene er en del av de 22,5 milliarder kronene som skal gå til militær støtte til Ukraina i 2025 gjennom Nansen-programmet.