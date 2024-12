SalMar-gründer Gustav Witzøe gir 8,75 millioner kroner til Fellesaksjonen, en aksjon som støtter valgkampen til partiene på Stortinget som vil ha en «ny kurs for Norge».

– Morgendagens velstand og velferdssamfunn betaler ikke for seg selv. Vi må sikre at vi også i fremtiden har et lønnsomt, produktivt og mangfoldig næringsliv slik at vi kan finansiere det gode samfunnet vi alle ønsker oss. Dessverre virker det som regjeringen har mistet retningssans. Vi trenger derfor ny kurs for Norge, kommenterer Marvin Wiseth, daglig leder i Fellesaksjonen, i en pressemelding.

«Skatte- og næringspolitikken i Norge er på ville veier», mener gruppen, som kjemper for økt forutsigbarhet for næringslivet, økt norsk privat eierskap, redusert byråkrati og reduserte skatter.

Samlet inn 19 mill.

Fellesaksjonen opplyser onsdag at de har samlet inn totalt 19 millioner kroner. Aller mest går til Høyre, som får 50 prosent. Bak følger FrP med 25 prosent, før Venstre og KrF med 12,5 prosent hver. Dette ble fastsatt da gruppen ble stiftet tilbake i juni 2024 basert på meningsmålinger og skjønn.

– Før forrige stortingsvalg fikk Arbeiderpartiet over 50 millioner i valgkampstøtte. Dette utgjør en enorm ubalanse i musklene partiene har for å drive valgkamp. Vårt lille bidrag vil forhåpentligvis gjøre Høyre, FrP, Venstre og KrF i stand til å nå ut til folk med sin politikk, og forhåpentligvis føre til en ny kurs som bygger Norge, ikke som selger Norge bit for bit til utlandet, sier Wiseth.

En annen laksemilliardær

I listen over givere, dukker en annen laksemilliardær opp. Møgster-familien er blitt styrtrike på havbruk gjennom sjømatselskapet Austevoll Seafood og lakseoppdretteren Lerøy Seafood, som begge er notert på Oslo Børs. Verdiene ligger i konsernet Laco, som gir 3,5 millioner kroner til Fellesaksjonen.

Dermed har laksekjempene Møgster og Witzøe bidratt med 12,25 av 19 millioner.

«Stadig flere gründere, bedriftsledere, norske private eiere og innbyggere er frustrert over den negative retningen næringspolitikken har tatt under dagens regjering. De er i opprør over brå og urimelige endringer i rammebetingelser og skattenivå. Samtidig opplever de en regjering som ikke vil lytte, men istedenfor roper om å «ta de rike», kjempe mot «velferdsprofitører» og som ber bedriftseiere «ryk og reis», heter det i pressemeldingen.

Det er ingen hemmelighet at Witzøe er irritert på skatteregimet, spesielt etter regjeringen innførte den såkalte lakseskatten.

– Det som forundrer meg med lakseskatten, det er jo først og fremst at staten tør å ta så mye investeringskapital ut av kystdistriktene. Det er en stat som nærmest renner over av penger, med et stort oljefond, og det forundrer meg litt for det er jo kapital vi må bruke til investeringer for å bedre fiskevelferd, men også for å løse andre problemstillinger, sa han for drøyt en måned siden.