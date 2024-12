Putin bekymret: – Alarmerende

Russlands president Vladimir Putin sa torsdag at inflasjonen er et problem og at landets økonomi ligger an til å bli «overopphet», skriver CNBC.

– Det er noen problemer, nemlig inflasjon. Regjeringen og sentralbanken har allerede fått i oppgave å dempe tempoet på inflasjonen, sa Putin og fortsatte:

– Selvfølgelig er det alarmerende.

Russlands inflasjon nådde 8,9 prosent i november på årsbasis, opp fra 8,5 prosent i oktober. Økningen er hovedsakelig drevet av stigende matvarepriser.

Svakere vekst

En svakere rubel som følge av nye amerikanske sanksjoner, påvirker inflasjonen negativt. Andre faktorer er den massive økningen i militærutgifter til krigen i Ukraina som har forårsaket mangel på arbeidskraft og forsyning, med arbeidere som krever høyere lønn.

Putin beskyldte prisøkningene for å komme fra internasjonale sanksjoner men virket også misfornøyd med sentralbankens tiltak for å dempe prisveksten.

– Sanksjoner er ikke avgjørende, men har en innvirkning gjennom at de gjør logistikk dyrere. Men det er også subjektive faktorer og det finnes våre egne mangler.

– Det er ubehagelig, men jeg håper at vi vil klare å komme over dette, sa Putin.

Han påpekte at regjeringen og den russiske sentralbanken har i oppgave å levere en myk landing av økonomien. Forventingene hans til russisk økonomi er 3,9-4,0 prosent vekst i 2024 og 2,0-2,5 prosent neste år.

Pengefondet IMF er derimot mer pessimistiske på Russlands og Putins vegne. De spår en vekst i den russiske økonomien på 3,6 prosent i år og bare 1,3 prosent neste år.