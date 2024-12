FT: Trump vil be Nato-land om å bruke 5 prosent av BNP på forsvar

Trump vil kreve at medlemslandene øker andelen av brutto nasjonalprodukt (BNP) som brukes på forsvar, fra 2 til 5 prosent, opplyser ikke navngitte kilder til avisen fredag.

En av kildene sier imidlertid at Trump kan komme til å slå seg til ro med at USAs europeiske allierte bruker 3,5 prosent av BNP på forsvaret.

Trump varslet i valgkampen kutt i USAs militærhjelp til Ukraina, men har nå ombestemt seg og vil likevel videreføre støtten, ifølge tre kilder Financial Times har snakket med.

Nato-landene har i dag som mål å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvaret, noe 23 av de 32 medlemslandene i år kommer til å gjøre, blant dem Norge.

I langtidsplanen for det norske forsvaret legges det opp til at forsvarsbudsjettet skal dobles de neste tolv årene og at 3 prosent av BNP skal gå til forsvaret i 2036.

Polen er i dag det eneste landet i Europa som er i nærheten av å bruke 5 prosent av BNP på forsvaret. I år kommer landet trolig til å bruke nær 4,7 prosent.