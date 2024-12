Støre avviser avgang – stiller som statsministerkandidat

– Det skjer ikke, sier Støre, som i et juleintervju med VG bekrefter at han stiller som både partileder og statsministerkandidat ved valget neste år.

Støre varsler at Arbeiderpartiet vil føre en valgkamp med klare politiske kontraster.

– Vi skal treffe flere velgere fysisk enn noen gang, og være til stede på de store digitale plattformene. Vi skal vise at dette valget er et veivalg mellom to ulike samfunnsretninger. De som vil ha mer makt til dem med mest fra før, og de som vil flytte makt til det brede lag av befolkningen – til vanlige folk.

Støre lover videre økt både kjøpekraft, historisk satsing på Forsvaret, at helsekøene skal markant ned, kriminaliteten skal bekjempes og de unge skal lære mer og bedre i skolene.