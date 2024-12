Vedum advarer mot FrP: – Vinmonopolet kan forsvinne

– Det er en helt enorm service her, sier Vedum til NTB.

Han rusler rundt mellom hyllene med vin og sprit på polet i kjelleren til kjøpesenteret Steen og Strøm i Oslo sentrum, og kan ikke få skrytt nok av det statlige alkoholutsalget.

– Vinmonopolet er en av en av de mest populære butikkene i Norge, fordi det er så kundevennlig og har et kjempegodt utvalg, sier finansministeren.

Han frykter at tilbudet vil forsvinne dersom Frp får makten etter valget. I partiprogrammet har Frp vedtatt at de vil «oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker». Den samme formuleringen er inne i programutkastet for neste stortingsperiode.

– Frp er ideologisk blinde, og vil bare ha frislipp av alkoholpolitikken. I bunn og grunn vil de legge ned hele Vinmonopolet, sier Vedum.

Forsvarer streng alkopolitikk

Finansministeren forsvarer den strenge alkoholpolitikken vi har i Norge.

– Vi tror ikke det er lurt at det selges alkohol døgnet rundt på nærbutikker eller på bensinstasjon, slik som i mange andre land. For vi vet at alkohol kan skape mange problemer.

– For mange av oss så er ikke alkoholmisbruk et stort problem. Men for de som sliter med alkohol blir det fort et stort problem. Mange av oss kjenner noen som har blitt alkoholikere og har det litt røft, sier han.

Høyre har ikke noe vedtak om å legge ned Vinmonopolet, men med dagens styrkeforhold mellom partiene – hvor Frp er klart størst på målingene – frykter Vedum at Frp vil tvinge gjennom en oppløsning av polet dersom de skulle få flertall etter valget.