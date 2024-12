Vi trenger en statsminister som vil nyskape

Nylig hørte vi det igjen fra statsministeren under NHOs eierskapskonferanse: «Det har aldri vært så høy investeringsaktivitet i næringslivet som nå.»

Mon det, men deler av den er utvilsomt oljefyrt, og den kommer ikke med garanti for fremtiden. At vi bor i et land som for tiden er avhengig av 20 prosent smøring av statsbudsjettet med oljefondspenger og hvor 70 prosent av eksportinntektene fortsatt er oljerelaterte, bør få oss til å våkne. Om ikke Jonas vil, vil vi. I KrF vil vi ha på plass en langt sterkere satsing på å bygge fremtidens arbeidsplasser.

Vi kaster ut våre egne såkorn, stikker hodet i snøen, og håper det går bra

Vi trenger reversering av exit-skatten. Vi trenger fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital. Vi trenger også et skatteforlik som står seg over tid. Da trenger vi også en felles forståelse av hva de neste tiårene dypest sett handler om, skal vi begrense klimakrisens effekter og skal vi ha flere ben å stå på når ungene våre vokser opp og skal ha seg jobb.

Derfor vil vi, slik Finland gjorde i fjor, etablere et statsministerledet omstillings- og innovasjonsråd som overvåker konkurransekraften vår, tenker helhetlig på norsk innovasjonspolitikk og sørger for innsikt som gjør at vi kan styrke omstillingshastigheten og legge best mulig til rette for et mer diversifisert næringsliv etter oljen.

Les også Arbeiderpartiet: Bom venstre Det er ikke Støres feil at Arbeiderpartiets oppslutning raser. Den ansvarlige er gammelsosialisten på Youngstorget, skriver Sverre Hope.

Der er det også tverrpolitisk enighet om at den offentlige FoU-satsningen skal nå 4 prosent innen 2030, noe som absolutt også bør inspirere oss her hjemme.

I den pågående skattedebatten kan vi velge å gå oss blind i virvaret av argumenter og talleksempler, men det som er klart, er dette: beskatningen av norske eiere har økt dramatisk de siste tre årene. Utflyttingen av kapital, men ikke minst av kunnskap og evner til å skape vekstbedrifter, tiltar. Vi kaster ut våre egne såkorn, stikker hodet i snøen, og håper det går bra. Disse trendene må snus, og i KrF har fremtiden høy prioritet.

Det handler neppe om evigheten, men fordi det handler om både klimakrise og det våre barn skal leve av de neste tiårene, er det heller ikke så langt unna.

Dag-Inge Ulstein

Leder i Kristelig Folkeparti (KrF)