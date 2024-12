Trump truer med å frata Panama kanalen

Trump mener at Panama krever urettferdig høye avgifter for amerikanske skip som passerer gjennom Panamakanalen. I tillegg viser han til risiko for kinesisk innflytelse over Panama.

TRUENDE: USAs påtroppende president Donald Trump. Foto: Bloomberg

Panamas ambassade i Washington har ikke svart på Reuters' henvendelser om kommentarer til saken.

– Avgiftene som Panama krever, er latterlige, spesielt når man tenker på den usedvanlige sjenerøsiteten som USA har vist Panama, skriver Trump på Truth Social.

– Kanalen ble ikke gitt til fordel for andre, men simpelthen som et tegn på samarbeid mellom oss og Panama. Hvis både moralske og juridiske prinsipper knyttet til denne storsinnede gesten ikke følges, kommer vi til å kreve at Panamakanalen blir overlatt til oss, i sin helhet, og uten spørsmål, skriver Trump i innlegget.

I innlegget skriver han at Panamakanalen blir sett på som kritisk for USAs økonomi og nasjonale sikkerhet.

Han advarer Panama mot å la kanalen havne på det han omtaler som «feil hender», og skriver at kanalen skal forvaltes av Panama, «ikke av Kina, ikke av noen andre».

USA sto i det store og det hele for byggingen av kanalen, som sto klar til bruk for 110 år siden og som i dag er verdens viktigste kanal sammen med Suezkanalen. USA forvaltet både kanalen og landområdet rundt i flere tiår, og senere i fellesskap med Panama. I 1999 overlot USA full kontroll over kanalen til Panama.