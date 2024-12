Amerikanske medier: Gaetz kjøpte sex og narkotika for tusenvis av dollar

Amerikanske medier, blant dem CNN , har fått tilgang til det endelige utkastet til en rapport som er utarbeidet av etikkomiteen i Representantenes hus.

Her går det fram at Gaetz har betalt titusenvis av dollar til kvinner for narkotika og sex, blant dem en 17 år gammel jente. Det skal være snakk om minst 20 tilfeller.

Ifølge utkastet betalte den tidligere Florida-representanten mer enn 90.000 dollar til tolv forskjellige kvinner, utbetalinger som det etiske panelet slår fast sannsynlig skjedde i forbindelse med seksuell aktivitet og narkotikabruk, rapporterer CBS News.

Begge medier skriver at Gaetz' handlinger brøt med Floridas delstatslover.

Vil stanse rapporten

Den tidligere kongressrepresentanten, som Donald Trump foreslo som justisminister, gikk mandag rettens vei for å hindre Kongressen i å frigi etikkrapporten.

Republikaneren ba om en midlertidig forføyning, går det fram av et rettsdokument en CBS-reporter har lagt ut på X.

Nominasjonen vakte sterk kritikk og førte til at både demokrater og republikanere krevde at etikkomiteen i Representantenes hus offentliggjorde sin rapport om Gaetz. Han trakk sitt kandidatur i slutten av måneden, men fastholder at anklagene er grunnløse.

Han viser i rettsdokumentet til at en offentliggjøring vil føre til «alvorlig og irreversibel» skade på hans omdømme og profesjonelle status.

17-åring

Etikkpanelet viser i rapportutkastet til en vitneforklaring om at Gaetz hadde sex to ganger med en 17 år gammel jente, beskrevet i rapporten som «Offer A», på en fest i 2017, ifølge CBS.

– Offer A husket at hun mottok 400 dollar i kontanter fra representant Gaetz den kvelden, som hun oppfattet som betaling for sex, siterer CBS rapporten.

– Offer A sier at hun ikke informerte representant Gaetz om at hun var under 18 år på dette tidspunktet, og han spurte heller ikke om alderen hennes.

FBI-etterforskning

Etter en tre år lang FBI-etterforskning av Gaetz har ikke det føderale etterforskningsorganet reist noen siktelse mot ham.

Etikkpanelet sier det ikke er nok bevis for at kongressrepresentanten, som har sittet i tre perioder, har brutt de føderale traffickinglovene, melder CBS.

Alle kvinnene som har vitnet, sier ifølge kanalen at de seksuelle forbindelsene til Gaetz skjedde med samtykke. En av dem sier imidlertid at narkotikabruken på festene og arrangementene de deltok, på kan ha påvirket dømmekraften.