Nordtun varsler ny strømkurs for Ap

– Vi ser jo klare tilbakemeldinger fra folk om at de er utålmodige og forventer mer. Da gjør vi ikke en god nok jobb, sier Nordtun til Klassekampen.

Kunnskapsministeren sitter i Arbeiderpartiets programkomité som utformer nytt stortingsprogram. Til avisen sier hun at det jobbes med tiltak i disse dager, men ønsker ikke å røpe for mye.

– Uten å gå inn på de konkrete tiltakene kan jeg si at det handler om å få mer kontroll på kraften og mer forutsigbare, lave strømpriser.

I strømpolitikken får Arbeiderpartiet kritikk for å gjøre for lite, for sent. Flere forslag har blitt løftet fram i debatten, blant annet makspris på strøm – noe Nordtun ikke avviser.

– Når vi ser situasjonen som den er nå, må vi vurdere absolutt alle løsninger. For sånn som det er i dag, fungerer åpenbart ikke. Det merker vi på folk, og det må vi ta på alvor. Så jeg vil ikke stenge døra for noen ting.

Nordtun sier også at hun mener Norge har mulighet til å være mye strengere overfor EU i den markedsstyrte strømpolitikken enn det vi er i dag.