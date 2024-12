– Jeg er overbevist om at regjeringen og tiltakene jeg legger fram i dag, vil sikre at vi ikke blir kastet, sier Bayrou til kanalen BFMTV etter at de nye posten ble offentliggjort mandag.

Bayrou er den fjerde statsministeren i den franske sentrum-høyre regjeringen i år. Regjeringspartiene har fortsatt ikke rent flertall i nasjonalforsamlingen.

Opposisjonen reagerte umiddelbart og mener den nye regjeringen ikke skiller seg nevneverdig fra sentrum-høyre-regjeringen til hans forgjenger Michel Barnier. Barnier satt under tre måneder før han ble felt av en mistillitsavstemning i nasjonalforsamlingen.

– Dette er ikke en regjering, det er en provokasjon, sa leder Olivier Faure for Sosialistene.

– De eneste som har noen verdighet igjen, er de som nektet å delta i denne maskeraden, sa leder for De grønne, Marine Tondelier.