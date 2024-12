Russland avviser USAs påtroppende president Donald Trumps oppfordring om en umiddelbar våpenhvile i Ukraina, men er klare til forhandlinger om en langvarig fredsavtale for å få en slutt på krigen, skriver Bloomberg News torsdag.

«Våpenhvile er en vei til ingensteds, som Ukraina vil bruke til å bygge opp sin militærkapasitet», sa Russlands utenriksminister Sergei Lavrov under en videokonferanse torsdag, ifølge nyhetsbyrået.

«Vi trenger endelige, juridisk bindende avtaler som vil legge til rette for å sikre sikkerheten til den russiske føderasjonen og, selvfølgelig, de legitime sikkerhetsinteressene til våre naboer», sa Lavrov.

Klare for samtaler

Bloomberg skriver at med Ukraina på defensiven og Russlands fremsteg på slagmarken, har Trump og hans rådgivere gitt signaler om at Vladimir Putin kan beholde de facto kontroll over de nesten 20 prosentene av ukrainsk territorium som russiske styrker okkuperer, og at ukrainas president Volodymyr Zelenskiy har mildnet sin holdning ved å antyde at hans regjering kan bruke diplomatiske midler for å ta tilbake sitt territorium.

Videre skriver nyhetsbyrået at Russland krever at Ukraina trekker søknaden om å få bli med i NATO og at landet godtar strenge størrelsesbegrensninger på sitt militære, noe Ukrainske myndigheter har avslått.

«Jeg håper Trump-administrasjonen fokuserer på grunnene til konflikten. Som president Putin sa, så er vi klare til å se på seriøse og konkrete forslag», sa Lavrov, ifølge Bloomberg.