Espen Teigen anker ikke dommen

– Jeg har bestemt meg for å ikke anke. Jeg tar min straff, gjør opp for meg og sparer både ressurser og skattepenger på saken. Det krever langt mer enn dette for å knekke meg, skriver Teigen på Facebook.

Det var Adresseavisen som først omtalte dette.

Teigen er dømt for å ha fått ansatte ved Statsministerens kontor (SMK) til å tildele ham en gratis pendlerbolig selv om han ikke hadde krav på det, i perioden fra 1. mars 2016 til 18. april 2018.

Han meldte ikke fra om den skattemessige fordelen, og på denne måten tjente han 390.000 kroner. Han sier han allerede har gjort opp for seg økonomisk ved å betale et nesten tilsvarende krav fra Skatteetaten.

Han erkjente straffskyld da saken var oppe i Oslo tingrett tidligere i desember, og saken gikk som en tilståelsessak.

Teigen var i flere år FrP-leder Sylvi Listhaugs politiske rådgiver. Nå jobber han som journalist i Document.