Det opplyste sørkoreanske brannmyndigheter søndag formiddag.

Tidligere på morgenen, da de første meldingen om omkomne kom, sa Lee Hyeon-ji i det lokale brannvesenet til AFP at antallet døde var ventet å stige. I timene etter steg dødstallet. Så langt er det bekreftet at 120 av de 181 er døde.

Fly kjørte utfor rullebanen under landing på Muan internasjonale lufthavn sørvest i Sør-Korea, krasjet i en barriere og tok fyr.

Flyet hadde 175 passasjerer, blant dem 173 sørkoreanere og to thailendere, samt seks besetningsmedlemmer ombord. To personer er hentet ut i live, melder Yonhap. Det dreier seg om to besetningsmedlemmer.

Les også Tar opp kampen med SpaceX United Launch Alliance vil utvikle en ny rakett for å utfordre Elon Musk.

Nesten fullstendig ødelagt

Det er liten sannsynlighet for at noen gjenværende passasjerer har overlevd, sa en talsperson for brannvesenet senere søndag.

– Passasjerer ble kastet ut fra flyet etter at det kolliderte med barrieren, noe som etterlater små sjanser for overlevelse, står det i uttalelsen.

– Flyet er nesten fullstendig ødelagt, og identifisering av de omkomne blir vanskelig. Prosessen tar tid idet vi fortsetter å lokalisere og hente ut levninger, står det videre i uttalelsen fra brannvesenet i Muan fylke.

Les også – 2025 kan bli blir et rekordår Winair-sjef Hans Jørgen Elnæs tror fem flyselskaper og en flyprodusent vil gi særlig god avkastning neste år i første halvår av 2025.

Omsluttet av røyk og flammer

Redningsmannskaper begynte først med å hente ut folk fra flyets bakre del tidligere på morgenen, sa en talsperson for Muans internasjonale lufthavn til Reuters.