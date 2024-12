Søreide: Kabelbruddene kan være hybrid krigføring

Strømkabelen Estlink 2 i Østersjøen mellom Estland og Finland ble brutt 1. juledag. Finske myndigheter mistenker at tankskipet Eagle S står bak. Mannskapet etterforskes nå for grov sabotasje.

– Dette kan være et eksempel på hybrid krigføring for å skape frykt og uro, skriver Høyres Ine Eriksen Søreide til Aftenposten. Hun kaller hendelsene svært alvorlige.

Søreide, som tidligere var utenriksminister og nå leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, mener Norge må være innstilt på å takle lignende hendelser.

– Det er også økt risiko for at Norge kan oppleve dette. Vi må forberede oss på å både håndtere og reagere på slike angrep. Generelt krever sabotasje og hybrid krigføring at vi tenker annerledes om hvordan vi skal forsvare oss, skriver hun.

Søreide understreker at vi må avvente etterforskningen før vi konkluderer med hva som har skjedd og hvem som står bak.