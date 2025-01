Demokrater stiller seg bak Musk

Elon Musks oppdrag i å kutte USAs føderale utgifter for Donald Trump vinner støtte fra en overraskende gruppe i Washington: Demokrater som ser en mulighet til å redusere forsvarsutgifter og kutte byråkrati, det skriver Financial Times.

En rekke politikere fra det demokratiske partiet har uttrykt støtte ovenfor deler av Musks effektiviseringsplan for offentlig sektor. Musk tror de kan klare å kutte årlige offentlige utgifter med 2 billioner dollar.

Støtte fra uventet hold

Den amerikanske senatoren Bernie Sanders er positiv til Musk sin plan om å kutte i offentlige utgifter, og spesielt i forsvarsbudsjettet.

«Forsvarsbudsjettet er fullt av sløsing og svinder og at det må endres,» sa Sanders.

«Pentagon, med et budsjett på 886 milliarder dollar, har akkurat mislyktes i sin syvende revisjon på rad. De har mistet oversikten over milliarder,» skrev senatoren nylig.



VIL KUTTE: Bernie Sanders vil kutte i forsvarsbudsjettet. FOTO: Bloomberg

Musk, har av Trump fått oppdrag i å lede det nye Department of Government Efficiency. Departementet har foreslått planer om å legge ned hele byråer og si opp hundretusener av statlige ansatte, noe som har vekket kritikk fra venstresiden.

Men Sanders, et ikon for den progressive bevegelsen, ser også ut til å støtte milliardærens klager over de høye helseutgiftene i USA, selv om han kommer fra et annet ståsted, nemlig helsesektoren.

«Vi sløser hundrevis av milliarder årlig på helseadministrative kostnader som gjør forsikringssjefer og rike aksjonærer utrolig rike,» sa senatoren.

En annen demokratisk senator, John Fetterman stiller seg også bak Musk. Fetterman uttrykte nylig en beundring for Musk og sa at Tesla-sjefen hadde «gjort økonomien og nasjonen vår bedre».

Musk svarte at det var «vanskelig å ikke like» senatoren.