Giske vil ha mer disiplin i skolen, mindre innvandring, politikerstyrte strømpriser og ta i bruk politisk makt for å sikre at det blir billigere for unge å kjøpe bolig.

Giske er på vei tilbake til Stortinget etter fire år på utsiden. Nå legger han fram det politiske prosjektet han vil jobbe for når han kommer inn på Stortinget til høsten. Et prosjekt som på flere punkter minner lite om Ap-politikk, skriver Klassekampen.

– Prosjektet vårt har hele tiden vært å bruke politisk makt til å løse store samfunnsutfordringer. I dag kan man få inntrykk av at høyrepopulister i større grad er villige til å gripe fatt i ting. Hvis folk vil ha endring, stemmer de på de partiene som viser størst vilje til å skape endring, sier Giske.

Giske sier han ikke er overrasket over at Fremskrittspartiet er det største partiet i Norge på meningsmålingene. Han tror at det handler om at Arbeiderpartiet ikke har levert god nok politikk.

Et annet stort problem for venstresiden de siste tretti årene er at den har vært for liberal i innvandringspolitikken, sier han.

– Vi må stå for en streng innvandringspolitikk om vi skal vinne tilbake arbeiderklassen. Og så må vi kombinere det med en sjenerøs bistandspolitikk og et stort internasjonalt engasjement. Men vi løser ikke verdens fattigdomsproblemer med innvandring. Det er en stor misforståelse.