Hvorfor går det så dårlig med Senterpartiet?

Svaret på spørsmålet i overskriften er enkelt:

Mitt tidligere parti har omfavnet og sluppet til SV, som flere på borgerlig side vil kalle venstreekstreme. For mange står SV for ødeleggelse og død over privat næringsliv, hvor mange unge ser sin fremtid.

«Ja, men her tar du feil», sier vel partiledelsen i Senterpartiet nå.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Norge går så det suser, sier de. Det er mye som kan skjules i statistikk: Håret brenner og føttene står i en isbøtte, men temperaturen under armhulen viser 37 grader, og da må vel pasienten Norge ha det bra?

Det er en alvorlig tid vi lever i, og da hjelper det ikke at vi har en finansminister som ikke kan finans eller økonomi, og som oppfører seg som komiske Ali fra gamle Irak med fliring og dans i beste sendetid, mens han strør rundt seg med penger til batterifabrikker og havvind, som de fleste økonomer ser på som totalt dødfødt.

I løpet av 30–40 år har staten beslaglagt nesten hele bedriften, hvis det ikke er store overskudd og vanvittig vekst hvert år!

Med SV-tankegodset på lag, sammen med dobling av skatter på maskiner og utstyr, og det kun for norske private eiere, har eierne ikke mulighet til å hverken drive eller starte fabrikker som produserer varer markedet i Europa etterspør, utenom fisk og energi.

Og til de som tenker at formuesskatten ikke kan være så gal: Denne skatten på eierskap skal betales hvert eneste år, selv om bedriften går med underskudd, så i løpet av 30–40 år har staten beslaglagt nesten hele bedriften, hvis det ikke er store overskudd og vanvittig vekst hvert år!

Les også Gjør den norske styringsmodellen «great again» – uten formuesskatt Formuesskatten er den ultimate taktikken for at siste gjenværende nordmann må skru av lyset, skriver Richard Stott og Nils-Odd Tønnevold i Connectum Capital Management.

Sp skulle prøvd å gjøre det samme med bøndene. Da ville Norge blitt som det gamle Sovjetunionen, hvor staten eide gårdene.

Det Sp og Ap sier med formuesskatten er at de ikke vil ha bedrifter som bare går med et lite overskudd. De arbeidsplassene er ikke ønsket.

Selv måtte vår lille bedrift i Trondheim med ni ansatte selge en CNC-maskin til Tyrkia og sende en person til Nav for at eierne skulle klare å betale sin nye straffeskatt, signert Sp og Ap.

At Senterpartiet skulle bli et parti som støtter opp under politikken til SV var det neppe mange som hadde trodd for noen år tilbake. Nå ser vi resultatet for Sp på den nyeste meningsmålingen: Under sperregrensen.

Arnfinn von Fyhren Horne

Tidligere Sp-velger