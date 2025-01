Høyre vil gjøre E18-køer til valgkampsak

– Dette blir en valgkampsak fordi regjeringen ikke er villig til å gjøre pragmatiske endringer for hverdagen til folk, sier Høyre-leder Erna Solberg til Budstikka.

Køene på E18 vestfra og inn mot Oslo har blitt et stort tema etter at Ring 1 ble stengt i Oslo på grunn av byggingen av det nye regjeringskvartalet i sentrum.

Erna Solberg sier at Høyre ønsker å vurdere å lette på forbudet ved å tillate at elbiler med minst to passasjerer skal kunne kjøre i kollektivfeltene i rushtiden. Partiet vil også at regjeringen skal være med å bekoste flere ekspressbusser ettersom det er staten som bygger i regjeringskvartalet.

–Statens vegvesen gjorde noen vurderinger som nå viser seg å ikke være riktige. Det ble ikke trafikkaos i Oslo selv om Ring 1 stengte. Derimot skaper tiltakene store utfordringer for hverdagen til folk i Asker og Bærum, sier Solberg.

Med begrunnelse i faglige råd fra Statens vegvesen har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tidligere avvist dette, men Solberg mener det har gått prestisje i saken for regjeringen.