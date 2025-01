Høye strømpriser – hvem vinner, og hvem betaler?

Når strømprisene når nye høyder, kjenner både husholdninger og bedrifter det på lommeboken. Samtidig har staten og kraftselskapene rekordstore inntekter.

Regjeringen opplyser at det offentlige har hentet inn 170 milliarder kroner fra kraftsektoren de siste tre årene. Av dette er 70 milliarder tilbakeført i strømstøtte og andre tiltak. Det betyr at staten sitter igjen med et overskudd på 100 milliarder – finansiert av strømregningene våre.

De fleste vet at strømregningen er høy, men få er klar over hvor pengene går. Jeg leste nylig et innlegg i Stavanger Aftenblad av kommunikasjonssjef Atle Simonsen i Lyse. Følgende forklaring inspirerte dette leserinnlegget:

67 prosent av Lyses inntekter fra vannkraft går til staten som skatt

20 prosent går til utbytte for eierkommunene

Kun 13 prosent beholdes til videre investeringer

Samtidig belastes forbrukerne for moms, elavgift og nettleie

Resultatet? En av de mest effektive ressursene vi har, vannkraften, gir enorme inntekter for staten – men på bekostning av forbrukerne.

Når strømregningen stiger, oppleves det som en usynlig ekstraskatt. Regjeringen argumenterer med at høye skatter på kraftproduksjon sikrer fellesskapet en andel av overskuddet fra naturressursene våre.

Les også Stopp all eksport av strøm, laks, olje og gass! Jeg foretrekker som de fleste nordmenn lavere strømpriser. Jeg foretrekker også lavere laksepriser, så jeg foreslår at vi kutter all lakseeksport, skriver Jacob Bergsland.

Det er i prinsippet riktig. Men hva hjelper det når husholdninger sliter med regningene sine, og bedrifter må redusere eller flytte produksjonen på grunn av kostnadene? Samtidig sitter staten igjen med et overskudd på 100 milliarder kroner.

Et illustrerende eksempel er høyprisbidraget fra 2022. Staten krevde 90 prosent skatt på strømpriser over 70 øre. Dette ble fremstilt som en løsning for å «begrense overskudd» i kraftselskapene.

Men forbrukerne betalte fremdeles de høye prisene som skapte inntektene. Til syvende og sist var det forbrukerne som satt igjen med regningen, mens staten høstet gevinsten.

Hvor blir så pengene av? Ifølge regjeringen hadde staten i 2022 inntekter på 91,7 milliarder kroner fra kraftsektoren

Høye strømpriser truer ikke bare husholdningers økonomi – de setter også arbeidsplasser i fare. Kraftkrevende industri, som aluminium- og ferrolegeringsverk, er avhengig av stabil og billig kraft.