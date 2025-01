Krever nytt valg i Storbritannia

Tesla-sjef Elon Musk ønsker nyvalg i Storbritannia, skrev han natt til torsdag på X.

Statsminister Keir Starmer og Labour-regjeringen hadde knusende flertall ved valget 4. juli 2024, mens nye meningsmålinger viser at støtten har kollapset, og derfor ønsker Musk nytt valg, skriver Bloomberg.

Den seneste tiden har Musk gjentatte ganger fyrt av mot den britiske regjeringen, ifølge nyhetsbyrået. Det startet sommeren 2024, da han kritiserte Starmer for måten han håndterte opptøyene i Storbritannia.

Regjeringsskifte i USA

Det er ingen utsikter som taler for at statsministeren vil tape en mistillitsvotering i Underhuset, som er hva som må til for å starte et nyvalg, ifølge Bloomberg.

Musk kan dog skape hodebry for Starmer når Donald Trump tiltrer som president 20. januar. Musk vil få en sentral rolle i den kommende administrasjonen, hvor han skal lede DOGE-departmentet (Department of Government Efficiency). Musk har også vist offentlig støtte til paritet Reform UK, ledet av Nigel Farage.

Det fryktes altså diplomatiske utfordringer gitt forholdet deres. Briten har i senere tid sagt at forholdet deres som personer er langt mindre viktig enn det diplomatiske. Financial Times brukte overskriften «Elon Musk is attacking Britain» for vel en måned siden.

Trump inviterte for øvrig Starmer til en to-timers middag i bygningen sin i New York i september, og da sa Trump at han syntes Starmer var «veldig hyggelig».

Tysklands kansler Olaf Scholz har også vært i Musks søkelys, ifølge Bloomberg.