Tvinnereim tar gjenvalg som Sp-nestleder

– Sp spiller en viktig rolle i norsk politikk. Det er det partiet som vil sørge for både sosial og geografisk utvikling. Jeg er fortsatt motivert for å fortsette jobben som nestleder og kjempe for senterpartipolitikk over hele landet, sier Tvinnereim til NRK.

Tvinnereim ble valgt til nestleder i 2014. På spørsmål om det er på tide med fornyelse i partiledelsen, svarer hun:

– Jeg håper det er plass til begge deler, både erfaring og fornyelse. Så er det landsmøtet som skal bestemme hvordan partiledelsen blir sammensatt til slutt.

Tvinnereim har sittet som partiets eneste nestleder etter at den andre nestlederen, Ola Borten Moe, trakk seg sommeren 2023.