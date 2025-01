Utsetter pågripelsen av Sør-koreas suspenderte president

Etter planen skulle etterforskerne pågripe Yoon Suk-yeol fredag, men prosessen førte til en langvarig konfrontasjon med flere grupper. Etterforskningsenheten sier den beklager Yoons opptreden og sier den vil vurdere sitt neste steg.

Rundt 2700 politifolk var fredag morgen plassert rundt presidentpalasset for å hindre sammenstøt, blant annet med tilhengere av den suspenderte presidenten, ifølge Yonhap. Like etter klokken 8 om morgenen lokal tid – midnatt norsk tid – melder nyhetsbyrået at etterforskere gikk inn på presidentpalassets område for å for forsøke å pågripe Yoon, som har motsatt seg dette.

Flere hindringer

En times tid senere kommer en oppdatering om at en militær enhet inne på området til presidentboligen hindret politifolkenes forsøk på å pågripe den suspenderte presidenten.

Da etterforskerne var kommet seg forbi også denne hindringen, var det sikkerhetsvaktene inne på området som nektet dem å undersøke eller gå inn i selve presidentboligen.

Etter at situasjonen hadde vært fastlåst i flere timer, kom beskjeden om at det ikke hadde lyktes etterforskerne å pågripe Yoon og at prosessen var satt på pause.

– Ulovlig og ugyldig

En domstol i Sør-Korea utstedte nyttårsaften en arrestordre mot Yoon, men han forskanset seg i presidentpalasset og sa han vil kjempe. Den suspenderte presidentens forsvarere mener arrestordren er «ulovlig og ugyldig».

Tilhengere og motstandere av presidenten tok oppstilling utenfor palasset, der vakter forsøkte å hindre politiet fra å rykke inn. Arrestordren utløper 6. januar.

Yoon forsøkte i desember å innføre unntakstilstand og sette nasjonalforsamlingen til side, men de folkevalgte tvang ham til å gjøre retrett og stilte ham for riksrett. Etterforskningen mot presidenten og flere i kretsen rundt ham pågår.