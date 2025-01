Musk mener Nigel Farage ikke fungerer som leder for britiske Reform UK

– Reform trenger en ny leder. Farage har ikke det som skal til, skrev Musk på sitt eget sosiale medium X.

I desember møttes de to på Donald Trumps luksuseiendom i Florida, Mar-a-Lago, noe Farage beskrev som historisk. Samtidig ble det ryktet at Musk hadde planer om å gi opptil 100 millioner dollar – over 1,1 milliarder norske kroner – til Farages parti Reform UK. I et TV-intervju søndag uttalte Farage at det har vært diskusjoner om pengedonasjoner.

Samtidig har Farage forsvart Musks nylige uttalelser om britisk politikk. Blant annet har milliardæren tordnet mot britiske myndigheter for deres håndtering av overgrepsgjenger – med påstander som fikk helseminister Wes Streeting til å gå ut og si at Musk har blitt feilinformert.

Farage har imidlertid tatt avstand fra Musks krav om at høyreekstremisten Tommy Robinson må løslates fra fengsel.

– Jeg mener jeg har gjort det veldig tydelig at jeg ikke er enig med alt han står for, men jeg tror på ytringsfrihet, sa Farage i TV-intervjuet.

Nå har altså Musk gått ut mot Reform UK-lederen.