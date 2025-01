Trump flørter med canadisk sammenslåing: – For en fantastisk nasjon vi kunne blitt

Statsminister i Canada Justin Trudeau går av etter mer enn ni år som leder av Canada. Beslutningen kommer som følge av fallende oppslutning og intern misnøye i hans politiske parti, det skriver Bloomberg.

53 år gamle Trudeau, som for øyeblikket er den lengstsittende lederen blant G7-landene, kunngjorde mandag at han vil trekke seg som leder for det styrende Liberale partiet i løpet av de neste månedene. Han vil fortsette som statsminister inntil en ny partileder er valgt. I mellomtiden er parlamentet suspendert frem til 24. mars.

«Jeg er ikke en som trekker meg fra en kamp,» sa Trudeau utenfor boligen sin i Ottawa.

«Men jeg har alltid vært drevet av kjærligheten til Canada, ønsket om å tjene kanadiere og det som er i landets beste interesse,» fortsatte den avtroppende statsministeren.

I skrivende stund er det konservative partiet i Canada favoritten til å vinne valget.

«Kanadiere fortjener et reelt valg i neste valg, og det har blitt tydelig for meg, med de interne stridighetene, at jeg ikke kan være den som bærer den liberale fanen videre,» avsluttet Trudeau.

Trump foreslår fusjon

Donald Trump hadde statsminister Trudeau på besøk i hans bolig Mar-a-Lago i desember. Etter besøket foreslo Trump at Canada kunne bli USAs 51. stat. Mandag er den påtroppende presidenten igjen ute med et innlegg på Truth Social og mener mange kanadiere ville «elsket» å bli en del av USA.

«Mange i Canada ville elsket å være den 51. amerikanske staten. USA kan ikke lenger tåle de enorme handelsunderskuddene og subsidiene som Canada er avhengig av for å holde seg flytende. Justin Trudeau visste dette, og derfor trakk han seg. Hvis Canada slo seg sammen med USA, ville det ikke være noen toll, skattene ville bli kraftig redusert, og de ville være fullstendig sikre mot trusselen fra russiske og kinesiske skip som stadig omringer dem. For en fantastisk nasjon vi kunne blitt sammen!,» skriver Trump på Truth Social mandag.



En sammenslåing mellom Canada og USA vil gjøre det samlede landet til verdens største. Landet vil til sammen bli over 19.000.000 kvadratkilometer. I dag er Russland verdens største land med en størrelse på rett i overkant av 17.000.000 kvadratkilometer.