AFP: Jean-Marie Le Pen er død, 96 år gammel

Le Pen var med på å starte ytre høyre-partiet Nasjonal samling (RN) i 1972 og ledet det fra begynnelsen til 2011, da dattera Marine tok over.

Fire år senere ble han kastet ut av partiet av sin egen datter. Årsaken til bruddet var hans gjentatte påstander om at nazistenes gasskamre var en «detalj i historien»

Han har vært innlagt på sykehus flere ganger de siste årene. Tidlig i 2023 ble han rammet av et lettere slag.

Le Pen var opp gjennom hele sin karriere i politikken kjent for å være en kontroversiell figur og har satt dype spor i fransk politikk, spesielt ytre høyre-fløyen.

– Jean-Marie Le Pen tjente alltid Frankrike og kjempet for dets identitet og suverenitet, sier nåværende RN-leder Jordan Bardella i en uttalelse og trekker fram at Le Pen tjenestegjorde i den franske hæren under krigene i Indokina og Algerie.

Le Pen stilte som presidentkandidat for RN i 1974, 1988, 1995, 2002 og 2008. I 2002 nådde han helt til andre valgrunde, men måtte se seg slått av Jacques Chirac.

Han var også medlem av den franske nasjonalforsamlingen fra 1956–1962 og 1986–1988. I tillegg var han EU-parlamentariker i flere perioder.

