Statsministerens kontor om innlegg som Musk har delt: Falske nyheter om Støre

Innlegget er skrevet av en nordmann, men på engelsk. Det består av et bilde av Støre og Gates, og et sitat fra Støre. Det har 10 millioner visninger og 1100 kommentarer, ifølge Nettavisen. «Hva er ironi?» skriver Musk selv i en kommentar, uten å utdype noe videre.

Selve sitatet fra Støre stemmer. Det er hentet fra NRKs politisk kvarter, hvor Støre var bekymret over at Elon Musk blander seg inn i politikken i flere land. Det som ikke stemmer, er at Støre satte seg ned med milliardæren Bill Gates for å snakke om dette.

– Dette er falske nyheter, sier statssekretær Kristoffer Thoner (Ap) ved Statsministerens kontor til avisen.

– Statsministerens uttalelser om Musk kom i Politisk kvarter på NRK, mens møtet med Gates, som var for en god stund siden, handlet om globalt helsearbeid. Falske nyheter er ødeleggende for en god offentlig diskusjon og en trussel mot demokratiet, sier Thoner.

(NTB)