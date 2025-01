LO åpner for å utrede sykelønnsordningen – NHO sier ja til dialog

Følsvik sier at LO er åpne for dialog med NHO etter bruddet før jul.

– Jeg registrerer en litt annen tone fra NHO etter jul. NHO-leder Ole Erik Almlid sier nå at han ikke vil bidra til «å eskalere situasjonen». Det er bra, og det er noe å gripe fatt i, sier LO-lederen til VG.

– Vi er villige til å se på alle sider rundt sykelønnsordningen, ikke minst de sosiale konsekvensene, understreker hun.

– Sier ja

– All dialog sier vi ja til – alltid. Det er det som har vært problemet i det siste, at det har vært slutt på dialogen, så hvis det er mulig å få i gang dialogen, så er det kjempebra, sier Almlid til NTB.

Samtidig gjentar han at NHO ikke kan være med på en avtale som freder sykelønnsordningen i fire år.

Etter at forhandlingene om avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) brøt sammen i desember, har det vært isfront mellom LO og NHO. Målet med avtalen har vært å få ned sykefraværet og få opp andelen som jobber.

Alle møter avlyst

Fremdeles er alle møter mellom LO og NHO avlyst, og LO-lederen deltar derfor heller ikke på NHOs årskonferanse som går av stabelen på onsdag.

– Jeg forventer ikke at NHO-sjefen skal endre sin politiske overbevisning, men jeg registrerer at NHO-sjefen har beveget seg noe siden stormen før jul, sier Følsvik til VG.

Hun sier også at LO er positive til en bred utredning over to år for å finne årsakene til det høye sykefraværet, noe NHO har tatt til orde for.