På direkte spørsmål på en pressekonferanse i Florida tirsdag om han kommer til å avvise bruk av militær eller økonomisk tvang overfor Panama og Grønland, svarte den påtroppende presidenten:

– Nei, jeg kan ikke love noe når det gjelder de to, men jeg kan si dette: Vi trenger dem for vår økonomiske sikkerhet.

Han sa at han vurderer å pålegge danske varer økt toll i forbindelse med spørsmålet om amerikansk kontroll over Grønland.

Trump har tidligere sagt at USA bør få kontroll over Panamakanalen og Grønland. Panama har avvist utspillet, mens både Danmark og Grønland har avvist ønsket hans om å overta Grønland.

Tirsdag ankom sønnen hans Donald Trump jr. Grønland. Sønnen sa at han er i landet som turist. Like etter sendte faren ut en melding om Grønland og sønnens besøk der det het at «dette er en avtale som må skje», uten å fortelle konkret hvilken avtale han henviste til.

(NTB)