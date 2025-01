Trump: Nato-landene bør bruke 5 prosent av BNP på forsvar

– De har alle råd til det, men de bør ligge på 5 prosent og ikke 2 prosent, sa Trump på en pressekonferanse i Florida tirsdag.

Han har lenge sagt at Nato-landene betaler for lite for å holde forsvarsalliansen i gang.

Det nye 5-prosentmålet han uttalte seg om tirsdag ble først omtalt av ikke navngitte kilder overfor avisen Financial Times før jul. De sa da at Trump vil kreve at medlemslandene øker andelen av BNP som brukes på forsvar, fra 2 prosent til 5 prosent.

Nato-landene har i dag som mål å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvaret.

I langtidsplanen for det norske forsvaret legges det opp til at forsvarsbudsjettet skal dobles de neste tolv årene og at 3 prosent av BNP skal gå til forsvaret i 2036.

Polen er i dag det eneste landet i Europa som er i nærheten av å bruke 5 prosent av BNP på forsvaret.

(NTB)