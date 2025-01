Brenna kaller inn partene til nye samtaler om IA-avtalen

– Jeg kommer til å kalle inn partene til samtaler i siste uke av januar, sier Brenna til NRK.

NHO og LO brøt forhandlingene om en ny IA-avtale 9. desember. De to organisasjonene er svært uenige om sykelønnsordningen. LO krever at dagens ordning skal fredes i fire år, mens NHO ikke ville gå med på mer enn 18 måneder.

Den forrige IA-avtalen opphørte ved nyttår.

Forholdet mellom NHO og LO har vært kaldt siden forhandlingene brøt sammen. Denne uken har imidlertid lederne for begge organisasjonene åpnet for dialog.

NHO-leder Ole Erik Almlid sa til VG mandag at han ikke vil bidra til å eskalere situasjonen, og at de ikke vil endre sykelønnsordningen uten et bredt politisk forlik. Dagen etter sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik at de er villige til å se på alle sider rundt sykelønnsordningen.

Almlid sa da at det er «kjempebra» hvis det er mulig å få i gang dialogen igjen.

– All dialog sier vi ja til – alltid, sa han til NTB.

Brenna sa tirsdag til Aftenposten at hun siden desember har planlagt å invitere partene til et møte i slutten av januar.

– Sykefraværet i Norge må ned. Det lykkes vi bedre med om vi jobber sammen enn hver for oss, sa Brenna.